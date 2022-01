Sportmix Ein Siegreicht für denersten Platz

Weil am Rhein. Wer hätte das gedacht? Nicht einmal die kühnsten Optimisten im Verein hätten darauf getippt, dass die Luftpistolen-Bundesliga-Mannschaft des ESV Weil vor den beiden letzten Südgruppen-Wettkämpfen für das Finalturnier um den Deutschen Meistertitel qualifiziert ist. So ist es aber gekommen.

Aktuell führt der ESV die Tabelle mit 18:0-Punkten verlustpunktfrei an. Dahinter rangieren mit jeweils 14:4-Punkten der SV Kelheim-Gmünd und die SGi Waldenburg auf den Rängen zwei und drei. Das heißt: Das Weiler Team kann sich am Wochenende eine Niederlage leisten, um dennoch als Gruppenerster in das Finale der besten acht Klubs aus der Nord- und Südgruppe zu gehen. Apropos Finale. Eigentlich sollte das Finalturnier wegen Corona in den Juni verschoben werden. Dieser Plan ist nun Schnee von gestern. „Das Turnier um den Deutschen Meistertitel wird nun zum ursprünglichen Termin am Wochenende, 5./6. November, ausgetragen. Aber der Ort ist ein anderer. Geschossen wird nun auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück“, informierte ESV-Trainerin Helga Kopp. Zuvor hatte es einen entsprechenden Einspruch gegeben, dem der Deutsche Schützenbund zugestimmt hat.