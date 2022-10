Sportmix Einsatz allein reicht nicht

Mit viel Geschwindigkeit starteten beide Mannschaften in die Partie und wollten früh für klare Verhältnisse sorgen. Ein Überzahlspiel in der sechsten Spielminute war es dann, das die Wölfe genau mit Ablauf der Strafzeit in Person von Nikolas Linsenmaier in eine Führung ummünzen konnten. Die Freude der EHC-Fans hielt dabei nur kurz an. Nicht einmal zwei Minuten später sorgten die Gäste für den Ausgleich, doch damit nicht genug: Vor dem Ende des ersten Drittels gingen die Towerstars erstmals in Führung und verabschiedeten sich damit in die Drittelpause.