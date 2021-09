Sportmix Endlich Eiszeit mit Fans

Nun also steht das erste Heimspiel nach langer Zeit auf dem Programm. Vor mehr als einem Jahr pilgerten die Fans letztmals in das Stadion an der Ensisheimer Straße. Nun dürfen die Zuschauer wieder in die Halle, um die neue Mannschaft zusammen mit dem neuen Trainerteam bestehend aus Cheftrainer Robert Hoffmann und Co-Trainer Petr Bares aus der Nähe zu bewundern.

Hygienekonzept

Das überarbeitete Hygienekonzept sieht zwingend einen Nachweis der „3G“ (geimpft, genesen, tagesaktuell getestet) als ausschlaggebendes Kriterium für den Einlass vor. Bei Betreten des Geländes ist ein medizinischer Mund-Nasenschutz oder eine FFP2-Maske zu tragen, am Platz kann dieser abgenommen werden. Essen und Trinken ist nur außerhalb der Halle gestattet. „Diese Regelungen gelten unter Vorbehalt. Über Änderungen informieren wir auf allen Kanälen“, schreibt der Verein.

Tickets/Einlass

Neben den Dauerkarten, welche für jedes Heimspiel in der kompletten Saison gültig sind, wird es auch Tageskarten geben. Sowohl für die Sitzplätze als auch für eine begrenzte Anzahl an Stehplätzen in der Nordkurve öffnet der Ticketschalter direkt an der Halle am Spieltag um 15.30 Uhr. Über den Online-Ticketshop können bereits ab Mitternacht Karten gekauft werden. „Die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen benötigt Zeit. Wir bitten alle, dies einzuplanen, und den Nachweis, das Ticket sowie einen Ausweis bereit zu halten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dauerkartenausgabe

Für alle Dauerkarteninhaber der aktuellen Saison findet die Ausgabe der neuen Dauerkarten bei jedem Heimspiel an einem speziellen Schalter in der Geschäftsstelle statt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, am heutigen Freitag von 9 bis 13 Uhr die Dauerkarten direkt in der Geschäftsstelle abzuholen. Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, braucht es ein amtliches Ausweisdokument mit dem Namen passend zur Dauerkarte.

Für alle Sponsoren-Dauerkarten wird es am Spieltag ab 17 Uhr einen gesonderten Schalter geben.