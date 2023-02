Sportmix Endlich wieder Stimmung in der Halle

Zu den weiteren Favoriten – und möglichen Finalgegnern – zählen für Kopp die Mannschaften aus Kehlheim und Waldkirch. „Das sind beides ganz starke Mannschaften. Alle vier Teams aus dem Süden schenken sich nichts“, so Kopp.

Doch das ist erst einmal Zukunftsmusik. „Chancen haben wir grundsätzlich immer. Wir hoffen natürlich, dass wir es schaffen, aber das hängt auch von unseren Gegnern ab“, sagt Kopp. Denn neben der Tagesform hängt es dann auch noch von dem Umstand ab, ob der Gegner zusätzlich zum guten Schießen noch einen Höhenflug erlebt. „Dann wird es natürlich eng“, so Kopp. Und dann sind da auch noch die Zuschauer in der Halle.

Stimmung wie auf einem Volksfest

Die Zuschauer in der Neu-Ulmer Arena, in der sonst die Basketballer ihre Bundesliga-Spiele austragen, werden auf jeden Fall für eine lautstarke Kulisse sorgen. „Da wird jeder Zehner lautstark bejubelt. Und bei der Klasse, welche die Schützen haben, werden viele Zehner fallen“, verspricht die Weiler Cheftrainerin. Die Stimmung gleicht eher der auf einem Volksfest, was die Schützen auch irgendwie benötigen.

Im vergangenen Jahr in München wurde die Deutsche Meisterschaft noch vor leeren Rängen ausgeschossen. In diesem Jahr werden rund 1500 Besucher in der Neu-Ulmer Arena erwartet. „Die Zuschauer sind für uns enorm wichtig“, so Kopp. „Nur wenn man Zuschauer hat und sich medienwirksam präsentieren kann, hat man auch die Chance, leichter an Sponsoren zu kommen“, erklärt die Weiler Cheftrainerin. Denn Schießen sei ein vergleichsweise teurer Sport.

Hinzu kommt außerdem, dass die Schützen sich über die Stimmung in der Halle und das Anfeuern der Fans freuen. „Es ist schon noch mal ein ganz anderes Gefühl“, weiß Kopp aus eigener Erfahrung. „Die haben Schellenbäume dabei, Ratschen, Trommeln, Kuhglocken. Es werden Fangesänge angestimmt“, beschreibt Kopp die Stimmung bei den Wettkämpfen vor großer Kulisse. Und die Kulisse in Neu-Ulm wird auf jeden Fall groß sein.

Weil tritt in Bestbesetzung an

Der derzeitige Deutsche Vizemeister wird in der bestmöglichen Besetzung antreten. Dazu gehören neben dem Weltranglistenzweiten Michael Schwald auf jeden Fall Kevin Venta, Patrick Meyer und Pavel Svetnik. Für den fünften Startplatz kommen entweder Sylvain Garçonnot oder Nathalie Schelken in Frage.