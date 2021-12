Sportmix Erster Shutout für Cerveny bringt Sieg

Personell hatte sich am Freiburger Line-Up im Vergleich zum Spiel gegen Frankfurt nichts geändert und trotz des nominell schwächeren Gegners konnte die Mannschaft ihre starke Leistung von Dienstag nicht erneut abrufen. „Es ist nach so einer langen Busfahrt schwierig ins Spiel zu kommen“, resümierte EHC-Stürmer Nikolas Linsenmaier. „Diese Probleme haben wir immer in Weißwasser, Dresden und Crimmitschau“.

Die ersten zehn Minuten war von ihm und seinen Mitspielern wirklich nicht viel zu sehen. Bereits in der ersten Minute scheiterte Crimmitschaus Marius Demmler am Pfosten, im weiteren Spielverlauf hatte Patrik Cerveny alle Hände voll zu tun und überzeugte insgesamt durch eine sehr hohe Fangquote und sicheres Auftreten. Wie aus dem Nichts gelangte dann Förderlizenzspieler Philip Feist nach Vorarbeit von Christoph Kiefersauer in der 14. Spielminute aus kurzer Distanz der Führungstreffer.