Sportmix Erwartungen mehr als erfüllt

Für die Sportlerinnen der Turnerschaft ging es vor allem um einen guten Einstieg in die Runde. Da kaum eine aus dem Team „Ligaerfahrung“ aufwies, war die Erwartungshaltung entsprechend niedrig. Die Equipe ging nicht davon aus, dass es mit den etablierten Teams mithalten könne, zumal die Zusammensetzung am Vortag noch geändert werden musste. Die Ergebnisse zeigten dann aber, dass sich die Langenauerinnen durchaus nicht zu verstecken brauchen. Am Ende sprang nach starker Leistung der elfte Rang heraus.

Bis zum Start regnete es in Darmstadt und die Wechselzone glich teilweise einer Morastlandschaft. Die Woog hatte 22 Grad, so dass ohne Neoprenanzug geschwommen wurde. Als erste ging Marie Wassmer ins Wasser, ihr folgten Diana Heise, Romina Spitzer und Olga Männer. Spitzer war mit ihrer Zeit von 12:36 Minuten die beste Schwimmerin im Team und baute ihre gute Leistung auf dem Rad (36:21) und auf der Laufstrecke (18:07) immer weiter aus. Der 13. Gesamtrang war am Ende die Belohnung für die gute Leistung.