Sportmix Es „rollt“ gewaltig beim RSV

In Kür ging es bei den Schülern C erfolgreich weiter. Avril Palacios González strahlte aufgrund ihres gestandenen Doppelsalchows und versprühte mit ihrem Kürprogramm „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ gute Laune in der gesamten Halle. Schlussendlich holte sie für den RSV erneut eine Goldmedaille.

Emely Brodt, welche mit großartigen Pirouetten begeisterte, folgte mit Platz zwei. Alina Mawrodi lief eine ausdrucksstarke Kür und belegte Rang drei. Sophia Knaus sicherte sich Platz fünf, wobei dies ebenso eine hauchdünne Entscheidung im Vergleich zu Platz vier war.

Laura Knaus und Malin Bürgin ließen in der Pflicht (Kategorie Schüler B) ihre Konkurrentinnen aus Freiburg hinter sich und holten wieder Gold und Silber für Weil. In der Kür tauschten sie die Plätze. Malin zeigte zur großen Freude einen gestandenen Doppelflip und sicherte sich so Platz eins, während Laura Knaus mit ihrer Vorwärtswaage überzeugte und somit die Silbermedaille um den Hals bekam.

Bei den Schülern A Pflicht freute sich Lilith Zimmermann über Rang zwei – sie zeigte gute Leistungen in ihrer Schlinge und den Bögen. In der Kür (Schüler A) ging Luise Ritter für den RSV an den Start. Mit ihrem Kürprogramm zu „Adele“ überzeugte sie die Wertungsrichter und freute sich, dass sie den Wettbewerb für sich entscheiden konnte und somit eine weitere Goldmedaille für Weil holen konnte.

Sarah Bürgin, Evelin Anheuser und Emma Glasow liefen ihre Bögen und Schlinge bei den „Jugend Damen“. Bürgin sicherte sich mit vier Punkten Abstand Gold. Zwischen Anheuser und Glasow war es ein „Kopf-an-Kopf – Rennen“, welches Evelin Anheuser für sich entschied. Mit Rang zwei und drei beendeten die beiden Weilerinnen den Wettbewerb.

Zur peppigen Musik „You’re the one that I want“ präsentierte sich Sarah Bürgin in Jugend Kür und landete auf Platz eins.