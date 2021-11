Mit fünf Siegen in fünf Duellen ist die Zwischenbilanz für die Luftpistolen-Bundesligamannschaft des ESV Weil in der Südgruppe bislang herausragend. Zwei weitere große Herausforderungen warten nun auf die ESV-Truppe an diesem Wochenende in Hambrücken. Zunächst geht es für Trainerin Helga Kopp und ihre Schützlinge heute ab 16.30 Uhr gegen die SSG Dynamit Fürth. Der Tabellendritte musste sich bislang nur einmal geschlagen geben. Am Sonntag ab 10 Uhr folgt dann das Duell gegen den SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell, der im Zwölferfeld der Südgruppe an Position sechs steht. „Der Ausgang in beiden Wettkämpfen ist für mich völlig offen. Das wird wieder spannend und eng zugehen“, betont Kopp. In Bestbesetzung können die Weiler nicht antreten. Die beiden Ukrainer Viktor Bankin und Oleg Omelchuk bestreiten Wettkämpfe mit dem Nationalteam. Und Kevin Venta bleibt als ungeimpfter ESV-Schütze außen vor. „Das wird sich aber ändern. Kevin ist bei der Bundeswehr angestellt. Und da gibt’s ja jetzt eine Impfpflicht“, informiert Kopp. Anderseits ist auch bei den Weiler Gegnern die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie nicht komplett antreten können. Für den ESV Weil schießen in Hambrücken Michael Schwald (Foto), Pavel Svetlik, Sylvain Garconnot, Patrick Meyer, Nathalie Schelken und erstmals auch Luca Schröder. Foto: Kopp