Sportmix Freiburger Wölfe nehmen einen Punkt mit

Frankfurt. Immerhin: Die Freiburger Wölfe sind am Sonntag aus Frankfurt mit einem Punkt heimgekehrt. Am Ende setzten sich die Frankfurter Löwen in einem bissigen Duell nach Penaltyschießen mit 5:4 (2:2, 2:0, 0:2/1:0) durch. Der Frankfurter Adam Mitchell verwandelte den entscheidenden Penalty.

Die DEL2 präsentiert sich aktuell in Sachen Spielplan extrem flexibel. Die Maßnahmen zur Eingrenzung der Covid-19-Pandemie wirbelten auch am vergangenen Wochenende den Spielplan gehörig durcheinander. Eigentlich hätte der EHC Freiburg am Freitag nur die Heimbegegnung gegen den EC Bad Tölz auf dem Programm gehabt, wäre am Sonntag spielfrei gewesen. Dann kam es aber ganz anders. Freiburg spielte am Freitag zu Hause gegen Dresden und siegte 5:4. Am Sonntag dann ging’s in die Mainmetropole, weil Frankfurts Gegner Kaufbeuren wegen Corona nicht antreten konnte.