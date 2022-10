Sportmix Für Sahin wird ein Traum wahr

Um das zu erreichen, war klar, dass das Training drei Mal die Woche nicht ausreichen würde. Also war der neue Plan. Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag. Ein hartes Unterfangen für Athlet und Trainer. Hier bat Tomi Huber, Robby Behm zu unterstützen. Dies hat er zugesagt. Und nicht nur das. Silvan und sein Trainer Tomi waren jederzeit herzlich eingeladen, um am Training des OSP teilzunehmen. Was sie auch nutzten.

Nun lag es an ihnen, aber vor allem an Sahin, was er daraus machte. Durch das intensive Training konnte er sein Potenzial voll nutzen. Durch seinen enormen Willen und seine Zielstrebigkeit hat er es geschafft, in neun Monaten seine Zweikampfleistung um 46 Kilogramm zu steigern. Was eine großartige Leistung ist.

Die Krönung waren die Deutschen Schülermeisterschaften in Obrigheim. „Unser Ziel war hier nicht der erste Platz, sondern die Norm für den Nationalkader. Hier brachte er mit 15 Jahren im Reißen 93 Kilogramm und im Stoßen 105 Kilogramm zur Hochstrecke. Er schaffte zwei Kilogramm mehr als die festgelegte Norm von 196 Kilogramm und machte sich damit selbst das schönste Geschenk des Abends“, beschreibt Huber den Wettkampf. Der Lerchenstädter war damit der Heber in seiner Gewichtsklasse mit der höchsten Zweikampfleistung. Nun konnte der Olympiastützpunkt kommen.

Seit September ist der Lörracher nun im Internat am Olympiastützpunkt Rhein- Neckar in Heidelberg, geht auf das Wirtschaftsgymnasium und trainiert in der Trainingsgruppe von Robby Behm. Sahin hat seine Bestleistungen im Reißen auf 105 Kilogramm und im Stoßen auf 127 Kilogramm gleich gewaltig gesteigert.

Durch die hervorragende Zusammenarbeit des Heimtrainers der KraftWerkstatt Lörrach und des Olympia-Stützpunkttrainers Robby Behm, ist es gelungen, den Traum eines jungen Nachwuchsathleten wahr werden zu lassen.