Sportmix Gelegenheit, um danke zu sagen

Für den Vereinsvorsitzender Thilo Kaltenbach war es allerdings Programm, mit dem letzten Heimspiel noch einmal danke zu sagen, sowohl den Fans als auch den Akteuren, die in der gesamten Saison dem Verein zur Seite standen. So durfte sich zum Beispiel Youngster Arian Hasas, der bereits in der zweiten und dritten Mannschaft in dieser Saison zum Einsatz kam, über sein Debüt in der ersten Mannschaft freuen. „Als ich erfahren habe, dass ich Badenliga spielen darf, habe ich mich natürlich extrem gefreut. Ich hab dann leider im ersten Satz ein paar Fehler zu viel gemacht“, erklärte Hasas. Dass er als erst 13-Jähriger den zweiten Satz klar mit 6:0 gewann und seinen Gegner bis in den Match-Tiebreak zwang zeigte aber, dass mit ihm in den kommenden Jahren zu rechnen sein wird.