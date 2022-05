Sportmix Gelungene Generalprobe für Südbadische

In der Kategorie Schüler C gingen gleich vier Läuferinnen an den Start. Emely Brodt, Alina Mawrodi, Sophia Knaus und Avril Palacios González. Emely Brodt konnte von Anfang an im vorderen Bereich mitmischen, indem sie durchgehend solide Leistungen zeigte. Aufgrund dessen konnte sie sich über Silber freuen. Einen weiteren Treppchenplatz konnte Sophia Knaus holen, indem sie eine gute Schlinge präsentierte. Avril Palacios González und Alina Mawrodi erreichten die Plätze vier und fünf.

Weiter ging es mit den Schülern B mit Malin Bürgin und Laura Knaus. Beide starteten zum ersten Mal in diesem starken Teilnehmerfeld. Beide waren zunächst sehr nervös, was zu Wacklern in den Pflichtfiguren führte. Gegen Ende des Wettbewerbs konnten sie sich jedoch fangen und somit erreichten Malin und Laura Rang fünf und sechs.

Viel Konkurrenz hatte Lilith Zimmermann (Schüler A). In den vergangenen Jahren startete Lilith nur im Breitensport, schaffte es aber dieses Jahr, sich bis in die Leistungsschiene zu kämpfen. In den Bögen konnte sie zur großen Freude mit ihren Mitstreiterinnen mithalten – in der Schlinge setzte sie ihren Fuß auf den Boden, was leider zu Punktabzug führte. Mit Platz neun dennoch ein gelungener Start in der Leistungsschiene.

Gute Leistungen in der Jugendklasse

In der Jugendklasse starteten Sarah Bürgin sowie Evelin Anheuser. Letztere feierte, wie Zimmermann, ihr Debüt in der Jugendklasse der Leistungsschiene. Trotz Patzer aufgrund der Nervosität zeigte Sarah Bürgin vor allem in der letzten Figur starke Leistungen, was zu Rang vier führte. Auch Evelin Anheuser lief souverän in den Bögen und erlief sich Platz sechs.

Zufrieden mit der erbrachten Leistung sowie neu gesammelten Erfahrungen und Verbesserungsmöglichkeiten kehrten die Weilerinnen nach Hause. Bereits am kommenden Wochenende finden die Südbadischen Meisterschaften in Weil am Rhein statt. Hier geht es um die Nominierungen für die kommenden Meisterschaften, wie zum Beispiel die Deutschen Meisterschaften.