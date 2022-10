Sportmix Gold und Silber

Weil am Rhein (mhu). Bei den Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften im Boxen in Riegel hat der Nachwuchs des Box Club Weil im Halbschwergewicht bis 80 Kilogramm sowohl die Gold- als auch die Silbermedaille gewonnen. Der erste Platz ging an Leart Hoti (15 Jahre), auf dem zweiten Platz landete Ardi Dermaku (15 Jahre). Über 130 Teilnehmer waren am Wochenende in allen Gewichtsklassen am Start. Die beiden Boxer haben erst 2021 während Corona mit dem Sport begonnen. Entsprechend groß ist die Freude bei allen Beteiligten über die beiden Medaillen.