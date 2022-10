Sportmix Großartig, einfach nur großartig

Am Anfang der Veranstaltung zeigten zunächst die teilnehmenden Sportler und Sportlerinnen in neun unterschiedlichen Wettkampfklassen in der Turmringer Sporthalle, was sie im Training alles gelernt hatten. Hier traten die Jungen und Mädchen nicht nur an den Geräten, sondern auch auf dem Sportplatz gegeneinander an. Beachtlich waren die dargebotenen Leistungen, die trotz der kurzen Vorbereitungszeit nach den Sommerferien gezeigt wurden. Das Können der Jüngsten wurde mit ohrenbetäubendem Applaus von den Vereinskameraden und den Betreuern honoriert.