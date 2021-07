Sportmix Höchststrafe zum krönenden Abschluss

Selbst das Wetter machte den Schützlingen um Teamchef Moritz Schmidt keinen Strich mehr durch die Rechnung. Es regnete zunächst am Vormittag. Und so ging es nicht auf dem roten Sand zur Sache, sondern in der benachbarten Tennishalle.

Die Hausherren wollten die Sache deutlich regeln und keinerlei Fragen aufkommen lassen. Und so kam auch Philipp Kahoun (LK 2,1) zum Einsatz. Er bestritt das Spitzenspiel gegen Alexander Burger und siegte. Allerdings musste er sich gegen den Gast ganz schön strecken, ehe er im Match-Tiebreak haudünn mit 11:9 die Nase vorn hatte. Das indes war das einzig enge Match am letzten Spieltag.

Marcel Rodewald, Nicolas Küpfer, Moritz Schmidt selbst, David Kummle und Leo Schirmer machten schnell und in zwei Sätzenden Sack zu. Und auch die Doppelpartien dann waren eine glasklare Angelegenheit. Und so durfte gefeiert werden. Die Grenzacher Herren sind somit nächsten Sommer nicht nur mit einer Mannschaft in der Baden-, sondern auch mit der Reserve auch in der Oberliga vertreten. Eine ambitionierte Angelegenheit.

Einzel: Kahoun – Burger 4:6, 6:4, Rodewald – Michelbach 6:4, 6:3, Küpfer – Preißner 6:0, 6:1, Schmidt – Ruth 6:0, 6:1, Kummle – Grünenwald 6:2, 6:4, Schirmer – Herr 6:0, 6:1.

Doppel: Küpfer/Schmidt – Preißner/Ruth 6:0, 6:0, Kahoun/Schirmer – Burger/Beckmann 6:3, 6:0, Rodewald/Kummle – Michelbach/Herr 6:3, 6:0.