Sportmix Im Mittelabschnitt nichts zu bestellen

Freiburg geht durch Linsenmaier in Führung

Keine zwei Minuten nach dem Freiburger Treffer war Troy Rutkowski per Schlenzer erfolgreich (1:1, 8.) und Marco Müller hämmerte dann den Puck von der blauen Linie zum 2:1 (13.) in die Maschen. Ein dritter Treffer hatte nach einem Videobeweis keinen Bestand.

Konnte der EHC den Kassel Huskies im ersten Drittel noch durchaus Parolie bieten, so wurde der Mittelabschnitt zum großen Verhängnis für den EHC. Kassel spielte selbst in Unterzahl aggressiv nach vorne und legte somit den Grundstein für den Heimsieg. Zwischen der 27. und 31. Minute erzielte Kassel drei Tore. Dabei hätte die Führung für die Gäste durchaus noch höher ausfallen können. Salvarani und der Pfosten verhinderten einen noch höheren Rückstand der Freiburger.

Der Kasseler Offensivreigen war bemerkenswert und stellte die Fähigkeit des Spitzenreiters, nämlich schnell von der Defensive in den Angriff umzuschalten, eindrücklich unter Beweis. Die beste Offensive der Liga – vier Toren pro Spiel – zeigte sich dabei ausgeglichen. Nach vier Gegentreffern und einem Schussverhältnis von 5:17 in diesem Drittel ging es für die Wölfe das zweite Mal in die Kabine.

„Zu den einfachen Sachen zurückkehren“, das war laut Chris Billich die Devise der Freiburger für das letzte Drittel. In diesen letzten 20 Minuten dieser Partie galt es für den EHC, das Gesicht zu wahren. Und das gelang durchaus. Einschneidende Druckphasen gab es in der restlichen Spielzeit aber nicht mehr. Und so blieb es am Ende beim Stand von 5:1 für die Hausherren.

Tore: 0:1 (05:43) Nikolas Linsenmaier (Scott Allen, Alexander Brückmann) – PP1, 1:1 (07:25) Troy Rutkowski (Derek Dinger), 2:1 (12:08) Marco Müller (Philippe Cornet), 3:1 (26:54) Troy Rutkowski (Philippe Cornet), 4:1 (29:06) Philippe Cornet (Clarke Breitkreuz, Troy Rutkowski), 5:1 (30:44) Clarke Breitkreuz (Paul Kranz). Strafminuten: Kassel 10, Freiburg 8.