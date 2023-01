Sportmix KSV hat nun Tabellenspitze übernommen

Janina Lutz folgte mit 76 Zählern. Youngster Lara de Vet stand mit 71 Relativpunkten wenig nach. Die holte sie in der Gewichtsklasse bis 71 Kilo mit vier gültigen Versuchen. Der 19-jährige Nachwuchsmann Leon Maurer brachte nur drei Versuche in der Klasse bis 79 Kilogramm durch, holte mit 217 Kilogramm im Zweikampf (97/120) gute 61 Punkte. Und der erstmals in dieser Saison aufgebotene Hannes Fischer (28) kam in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm auf fünf gültige Versuche und 213 Zweikampf- Kilo (92/121). Das ergab 42,2 Team-Zähler. KSV-Trainer Mike Riesterer sprach von einer „starken Mannschaftsleistung“ und lobte neben den beiden „Ungarn“ auch die vier Eigengewächse, die alle ihr Leistungsvermögen abgerufen hätten. Der KSV übernahm nun mit diesem Erfolg die Tabellenführung. Spitzenreiter KSV Durlach war noch wettkampffrei.