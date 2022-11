Sportmix KSV-Nachwuchskräfte wacker unterwegs

Die mit einer weitgehend aus Nachwuchskräften gebildeten Staffel antretenden Lörracher bleiben aber trotzdem hinter den Durlachern Tabellenzweiter. Der KSV Lörrach hatte in Durlach in der 22-jährigen Nachwuchskraft Camilla Valduga in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm seine stärkste Heberin. Mit fünf gültigen Versuchen und 66 Kilogramm im Stoßen und 81 Kilogramm im Reißen kam sie auf 147 Zweikampf-Kilo und damit 90 Punkte.

Die fünf Jahre ältere und in der Klasse bis 72 Kilogramm startende Janina Lutz war mit 65 Punkten zweitbestes Lörracher Teammitglied. Sie blieb allerdings mit nur drei gültigen Versuchen unter ihren Möglichkeiten, kam auf 67 Kilo im Reißen und 74 im Stoßen, also auf 141 Zweikampf-Kilogramm. Die erst 15-jährige Larah de Vet brachte in der Klasse bis 73 Kilogramm mit fünf erfolgreichen Versuchen 65 Kilo im Reißen und 80 im Stoßen zur Hochstrecke und erreichte mit diesen 142 Zweikampf-Kilo 64 Punkte. Bei den deutschen Schülermeisterschaften am kommenden Wochenende in Frankfurt/ Oder sollte dieses Ergebnis, so Trainer Mike Riesterer, zu einer guten Platzierung reichen. Einen Neuzugang bot der KSV 02 in Durlach auch auf, nämlich den 38-jährigen Ukrainer Maksym Bondarev. Er trainiert seit Mai dieses Jahres beim KSV, schaffte in der Klasse bis 76 Kilogramm fünf gültige Versuche und kam mit 91/110 Kilo und einen Zweikampf-Ergebnis von 162 Kilo auf 53 Punkte.