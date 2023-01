Sportmix Leere RSV-Hände

Max Bross konnte aufgrund seiner lädierten Rippen nur ein paar Minuten mitmischen. Nichtsdestotrotz waren die Weiler gut in der Partie. Defensiv ließen die Gäste nur wenig zu. „Auch wenn es das Ergebnis mit fünf Gegentreffern nicht hergibt, Pully hatte große Probleme, sich Torchancen herauszuspielen. Bis auf das 0:1 haben wir nur unnötige Tore kassiert“, informiert RSV-Kapitän Felix Furtwängler, der für den 1:2-Anschlusstreffer sorgte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. Vier Minuten vor dem Ende kam nach dem 2:4 von Marc Werner noch einmal Hoffnung beim RSV auf. Nur 41 Sekunden später war die Begegnung mit Pullys fünftem Treffer aber entschieden. Für den Schlusspunkt sorgte immerhin noch Tim Schaller. „Offensiv haben wir uns dieses Mal leider nicht so entfalten können. Das waren eher Einzelleistungen“, sagt Furtwängler. „Es ist letztlich doppelt bitter, wieder als Verlierer das Feld zu verlassen, da wir einmal mehr nicht die schlechtere Mannschaft gewesen sind.“