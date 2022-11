Sportmix Letztes Heimspiel des Jahres

Weil am Rhein (fas). Es ist schon wieder eine Weile her, seitdem der RSV Weil das letzte Spiel in der Schweizer Nationalliga B absolviert hat. Vor fast einem Monat mussten sich die Weiler 6:8 nach Verlängerung bei den White Sox geschlagen geben.

Vier Punkte haben die Grenzstädter nach drei Spielen auf dem Konto. In der Tabelle bedeutet das derzeit Platz sechs. „Ich bin kein Fan von diesen langen Pausen“, macht RSV-Kapitän Felix Furtwängler deutlich. Nach dem letzten Heimspiel des Jahres am Samstag, 15.30 Uhr, gegen Absteiger Montreux HC geht es in die nächste längere Pause für den RSV.