Sportmix Linsenmaier bleibt Wölfen treu

Sportdirektor Peter Salmik: „Wir haben die vergangene Saison gemeinsam akribisch aufgearbeitet, analysiert und auch kritisch betrachtet. Wir wissen, was er kann und was in ihm steckt, und sind uns sicher, dass er wieder an seine Leistung anknüpfen kann. Auch er ist sich der Situation bewusst und weiß, was wir von ihm erwarten. Wenn er sein Spiel gefunden hat, gehört er mit Abstand zu den besten deutschen Angreifern in der DEL2 und wir sind froh, ihn weiter in unseren Reihen zu haben.“