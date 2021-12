Sportmix Lörrach gewinnt den Krimi

Lörrach (fas). Es war der dritte Sieg in Folge für den CVJM, der damit auf den dritten Platz klettert. Die Anfangsphase ging an die Gäste. Das lag mitunter auch daran, dass Topscorer Stefan Tellis von den Heidelbergern gedoppelt wurde. „Somit waren wir in der Offensive immer einer in Überzahl. Das hat zunächst aber nicht gut funktioniert, da wir zu oft mit dem Kopf durch die Wand wollten“, lässt Coach Martino Tauriello wissen. Im zweiten Viertel lief das Lörracher Spiel aber schon deutlich besser, sodass der CVJM mit sieben Punkten zur Halbzeit in Führung lag. „Nach dem Seitenwechsel habe ich den Jungs gesagt, dass sie die 24 Sekunden noch mehr ausnutzen und das Spiel breiter machen sollen.“ Mehdi Dhini verwandelte den einen oder anderen „Dreier“, Rückkehrer Aleksey Nowak (war zuletzt beim TV Weil) überzeugte bei seinem Comeback, und auch Tobit Hanke war präsent - und beeindruckte dabei sogar Tauriello. „Tobit war überall, sicherte sich Rebounds und traf fast wie er wollte.“ Aufgrund seiner aggressiven Gangart war Hanke allerdings im Laufe des zweiten Durchgangs ausgefoult. Auch Markus Friesse und Simon Körte mussten das Spiel vorzeitig beenden. „Ab diesem Zeitpunkt hatte ich nur noch einen Center.“ Heidelberg kam wieder heran und belohnte sich für einen couragierten Auftritt mit der Verlängerung. Dort begegneten sich beide Mannschaften erneut auf Augenhöhe. 20 Sekunden vor dem Ende der fünfminütigen Overtime stand es 84:84. „Wir wollten Ruhe bewahren und die Zeit runterspielen.“ Tellis wurde acht Sekunden vor Schluss gefoult, blieb daraufhin von der Freiwurflinie eiskalt und verwandelte beide Würfe. Heidelberg scheiterte danach mit einem „Dreier“. Dhini holte sich den Rebound, die Heidelberger foulten ihn und Dhini erzielte einen von zwei Freiwürfen zum 87:84-Endstand. „Es war ein chaotischer Tag, aber am Ende haben wir gewonnen. Es ist einfach schön, dass sich die Jungs belohnen konnten“, freut sich Tauriello.

Punkte für Lörrach: Tellis 11, Nowak 16, Hanke 16, Justus Körte 5, Dhini 11, Kühnhardt 4, Orth 1, Simon Körte 12, Friesse 11.