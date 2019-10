Sportmix Lokalmatador lässt nicht locker

Dabei konnte er sich auf seinen Aufschlag verlassen. Zudem machte der Deutsche den einen oder anderen unerzwungenen Fehler zu viel. Nach 22 Minuten hatte der Schweizer seinen Gegenüber zweimal gebreakt und den Durchgang mit 6:2 für sich entschieden.

Der Beginn des zweiten Satzes war erst einmal hart umkämpft. Federer breakte Gojowczyk zum 2:0, doch Letzterer schlug zurück, breakte seinen Gegenüber ebenfalls. Dann aber bog Federer schnell auf die Siegerstraße ein, führte nach einigen schönen Passierschlägen schnell mit 4:1, blieb gegen den frustrierten Deutschen am Drücker und verwandelte den ersten Matchball nach 52 Minuten zum 6:1.

Beide Akteure standen sich gestern Abend übrigens zum dritten Mal in ihrer Karriere gegenüber. Zuvor hatte der Schweizer Tennisheld schon zweimal die Nase vorn behalten. Zuletzt im März in Indian Wells, als Federer mit 6:1 und 7:5 gewann.

Für Gojowczyk, der in seiner Karriere bisher einen Titel (2017, Metz) einheimste, war die Partie gegen sein Vorbild vor dessen Heimpublikum sicher etwas Besonderes und so etwas wie der Lohn für die erfolgreich absolvierte Qualifikation, wo er am vergangenen Wochenende die besser Klassierten Ivo Karlovic und Casper Ruud bezwang.

Bereits vor Federers erstem Aufschlag in der Halle, wo er einst als Balljunge seinen Tennishelden ganz nah war, durften die Tennisfans der Region durchatmen. „So lange ich spiele, werde ich in Basel antreten“, machte er klar. Sein Ziel sei es gewesen, einen Vertrag zu unterzeichnen, der automatische laufe, so lange er aktiv sei. Unterschrieben sei zwar bis jetzt noch nichts, doch bestehe grundsätzlich Einigkeit zwischen Federers Manager Tony Godsick und den Turnierverantwortlichen.

Der 102-fache Turniersieger und wohl beste Tennisspieler der Geschichte kann in diesem Jahr auch zuhause in Basel Historisches erreichen und zum zehnten Mal das Heimturnier zu seinen Gunsten entscheiden. „Das sind unglaubliche Zahlen. Ich habe nie daran gedacht, zehn Mal ein Turnier zu gewinnen“, erklärte Federer, der diese einmalige Leistung bisher nur auf Rasen in Halle erreicht hat. Dort holte er in dieser Saison auch seinen bislang letzten Turniersieg.

Gelingt „King Roger“ in Basel der große Wurf? Sein erster gesetzter Gegner wäre im Viertelfinale am Freitag ausgerechnet sein Landsmann Stan Wawrinka.