Sportmix McLellan kommt aus Nürnberg zum EHC

Der in San Jose geborene Angreifer erlernte in seinem Heimatland das Eishockeyspielen und trug in Nordamerika vier Jahre lang das Trikot der University of Denver. Er war unter anderem Assistenzkapitän des Teams. In der Saison 2016/17 konnte McLellan dort die Collegemeisterschaft und ein Jahr später den Gewinn der Regionalmeisterschaft feiern, wie der EHC in einer Pressemitteilung schreibt.

Es folgte der Sprung über den großen Teich. In der vergangenen Saison absolvierte McLellan bei den Nürnberg Ice Tigers in der DEL seine erste Spielzeit in Europa. Für die Franken konnte der Rechtsschütze, der neben der US-amerikanischen auch die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt, in 31 Spielen zehn Scorerpunkte verbuchen.