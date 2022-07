Sportmix Meisterschaft mit blütenweißer Weste

„Wenn man uns zu Saisonbeginn gesagt hätte, das wir am Ende Zweiter werden, dann hätte ich das sofort unterschrieben“, freute sich Lonzas Mannschaftsleiter Christoph Modersohn über die errungene Vizemeisterschaft in der Badenliga der Herren 60. „Es war spannend, es war leider nicht ganz so knapp. Der Gegner war einfach besser heute“, sagte Modersohn.

Die Entscheidung fiel bereits früh in den ersten drei Begegnungen. Lonzas Nummer Zwei Michael Nepple unterlag Reiner Zürn erst im Match-Tie-Break mit 9:11. Gut möglich, dass es nach den Einzeln 3:3 gestanden, wenn Nepple gewonnen hätte. Doch durch den Sieg von Zürn fehlt am Ende der erhoffte dritte Einzel-Sieg für Lonza. In den Doppeln sorgten die Grenzacher für die endgültige Entscheidung.