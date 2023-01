Sportmix Mit viel Schwung ins letzte Saisonviertel

Die Nachrichten aus der Medizinischen Abteilung der Hausherren waren zu Wochenbeginn nicht gerade positiv. Neben Fabian Koziol, der sich aktuell im Reha-Training befindet, fehlt weiterhin auch Tomas Schmidt. Weiter wird Trainer Marko Raita am Wochenende auch auf Alex Thiel genauso verzichten müssen wie auf Yannik Burghart.

Fast schon ein Lieblingsgegner sind die Lausitzer Füchse für den EHC. Denn in den drei bisherigen Matches gab es für die Breisgauer in dieser Saison ausschließlich Siege, zuletzt am zweiten Weihnachtsfeiertag ein klares 4:0 in der Niederlausitz.

Die Füchse werden mit breiter Brust in der Freiburger Eisarena auftreten. In den letzten beiden Spielen gab es gegen Bayreuth einen Kantersieg und gegen Heilbronn einen Erfolg in der Verlängerung. Damit spülten sich die Füchse bis auf den neunten Tabellenplatz und haben Rang acht fest im Visier.

Vor allem im zweiten Drittel, also genau dann, wenn der Wölfe-Sturm bisher mit 50 Toren am produktivsten war, haben die Füchse ihre Schwächephase. In den zweiten 20 Minuten musste die Mannschaft aus Weißwasser bisher 46 Gegentreffer schlucken.

Mit dem 30-jährigen Alexander De Los Rios (ehemals Brückmann) können die Freiburger Wölfe vorzeitig eine wichtige Säule in der Defensive weiter und längerfristig an den EHC Freiburg binden.

Das Freiburger Eigengewächs durchlief sämtliche Nachwuchsabteilungen der Wölfe und prägt seit Jahren auf sowie neben dem Eis das Außenbild des EHC Freiburg. Mit über 600 Pflichtspielen im Trikot der Wölfe ist er der Verteidiger mit den meisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte. Seit Jahren zeichnet sich der Defensivspezialist als einer der besten und torgefährlichsten Verteidiger der gesamten DEL2 aus. Mit bereits 21 Scorerpunkten in der laufenden Saison ist er der punktbeste Abwehrspieler in den Reihen der Wölfe.

Nun haben der EHC Freiburg und Alexander De Los Rios den zum Saisonende auslaufenden Kontrakt vorzeitig bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert.

Sportdirektor Peter Salmik: „Es ist schön, zu sehen, dass Spieler dem Verein die Treue halten und uns das Vertrauen zurückzahlen. Alex ist als Fels in der Brandung in unserer Defensive nicht wegzudenken, weshalb wir uns sehr freuen, mit ihm einen neuen Zweijahresvertrag abgeschlossen zu haben.

Alexander De Los Rios über seinen Verbleib in Freiburg: „Ich bin wirklich froh, weiter für meinen Heimatverein spielen zu dürfen und dem EHC Freiburg auf dem Eis weiterhin die Treue zu halten.“

Neben Shawn O’Donnell und Calvin Pokorny ist Alexander De Los Rios der dritte Akteur, der seinen Vertrag bei den Wölfen vorzeitig verlängert.