Sportmix Mit zwei Neuen in die Runde

Nachdem die Medenrunde coronabedingt zweimal verschoben wurde, starten die Grenzacherinnen voraussichtlich am 20. Juni mit der Auswärtspartie gegen den TC Durlach in die neue Saison. „Das wird ein Match sicherlich auf Augenhöhe, also spannend“, betont Grether. Ob die Grenzacherinnen am 13. Juni das vorgesehene Auswärtsspiel gegen den TC Bischweier bestreiten, wird wohl erst kurzfristig entschieden.

Als Saisonziel hat sich die Oberligamannschaft einen Platz in der oberen Tabellenhälfte gesetzt. Ein Aufstieg wäre zu ambitioniert, erklärt sie. Mit dem Abstieg will man indes auch nichts zu tun haben. „Also, ein dritter oder vierter Platz, das wäre schön“, so die Kapitänin.