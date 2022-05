Sportmix Motocross im Zeichen der Krise

Überschattet wurde das Training am Sonntagvormittag von einem heftigen Unfall. Joachim Reimann und sein Beifahrer Martin Betschart (MSC Schopfheim) überschlugen sich. Reimann wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht und nahm an den Rennen nicht mehr teil. „Die Verletzungen sind wohl nicht so schwer. Es ist wohl ein Schlüsselbeinbruch oder eine Brustkorbschwellung“, meint Pressesprecher Herbert Henkel.

Der Unfall der beiden Lokalmatadoren macht deutlich, dass Motocross eine Sportart ist, bei der die Gefahr immer mitfährt. „Trotzdem ist unsere Sportart wesentlich unfallfreier als zum Beispiel Fußball“, versichert Henkel. „Wenn dann aber was passiert, dann ist es auch gleich etwas heftiger.“

Henkel sich auch zur Umweltverträglichkeit der Motocross-Rennen: „Der sportliche Aspekt steht im Vordergrund. Wenn ich denke, was die Touris verbrauchen, wenn sie von A nach B fliegen, dann ist die Umweltbelastung bei den Rennen in Schopfheim definitiv zu vernachlässigen.“

Ganz stolz waren die Verantwortlichen um Vorstand Karlheinz Renner auf den neuen Sprunghügel, der auf den Dossenbach-Sprung folgt. Mit massiven Erdarbeiten wurde eine neue Rampe geschaffen, die Sprünge bis zu 15 Metern erlauben soll. Allerdings ist der Hügel noch nicht komplett eingefahren. Außerdem müssen nach rund einem Jahr noch weitere Erdarbeiten geleistet werden. So war es kein Wunder, dass die Fahrer an diesem Renntag den neuen Hügel noch nicht voll ausgefahren haben.

Für das Publikum – und somit auch für den Veranstalter – hat sich die Veranstaltung gelohnt. Über 3000 Besucher kamen am Sonntag an die Strecke und genossen die Atmosphäre an der Strecke und auch im Fahrerlager.