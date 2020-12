Sportmix Nächster EHC-Heimsieg?

Freiburg. Jammerschade, dass Corona derzeit keine Eishockey-Fans in den Hallen erlaubt. In Freiburg wären sie aus dem Häuschen. Denn die Wölfe grüßen in der DEL2 nach zehn ausgetragenen Saisonspielen vom zweiten Tabellenplatz.

Nun geht’s für den EHC Freiburg am morgigen Sonntag in der heimischen Echte-Helden-Arena gegen den Tabellen-Fünften EV Landshut. Neu ist in Freiburg der Spielbeginn. Die Heimspiele an Sonntagen finden nun bereits um 17 Uhr statt. Die Ligagesellschaft hat dem entsprechenden Antrag der Wölfe zugestimmt.