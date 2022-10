Sportmix „Next Gen“ bestimmt Turnier

Den ersten Satz hatte der Franco-Kanadier zuvor in nur 34 Minuten für sich entschieden. Vor allem die Punktegewinne nach dem ersten Aufschlag sowie die unnötigen Fehler auf Seiten des Dänen waren der Schlüssel zum klaren Erfolg im ersten Durchgang.

Im zweiten Satz musste der Kanadier dann all seine Künste aufbieten, wehrte dabei drei Breakbälle Runes ab, um dann seinen dritten Matchball zum 7:5 zu verwerten. „Es ist für mich eine große Ehre, dass mein Name jetzt in der Siegerliste dieses Turniers steht“, freute sich der Sieger. „Ich möchte allen für ihre Unterstützung danken.“

„Eigentlich hat das Turnier alle Überwartungen übertroffen. Mit viel Respekt sind wir an diese Aufgabe herangegangen.“ Schon vor dem Finale gab es von Brennwald ein durchweg positives Fazit. Im Bezug auf die Zuschauerzahlen erlebte des Turnier trotz Coronapause keinerlei Einbußen. Die Kapazität in der St.Jakobshalle wurde zwar reduziert, dennoch erfuhr das Turnier die gleiche Auslastung wie vor Corona. Auch sportlich war die Bilanz des Präsidenten mehr als zufriedenstellend. „Alcaraz wackelt ein wenig, das habe ich schon in Hamburg gesehen. Daher war es für mich keine Überraschung, dass er gegen Auger-Aliassime verloren hat.“

Im Doppelfinale standen sich das kroatisch-amerikanische Duo Ivan Dodig/Austin Krajicek und das französische Doppel Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin gegenüber. Dodig/Krajicek siegten mit 6:4 und 7:6 (7:5).