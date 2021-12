Sportmix Null-Punkte-Wochenende

Nach nur 45 Sekunden im zweiten Spielabschnitt durfte sich die Powerplay-Formation des EHC nach einem Wechselfehler der Gäste zum ersten Mal im laufenden Spiel präsentieren. Dieses Überzahlspiel war aber ebenso harmlos wie jenes vier Minuten später. Effizienter und besser spielten es die Tölzer Löwen in der 30. Spielminute, als Ian Brady den freistehenden Tylor McNeely anspielte und dieser nur noch seinen Schläger hinhalten musste. Das 1:3 schien nun so etwas wie ein Weckruf an die Wölfe gewesen zu sein. Abgefälscht von Löwen-Verteidiger Ian Brady kam der Puck zu Philip Feist, der per Schlagschuss den Anschlusstreffer in der 33. Spielminute bescherte.

Doch anstatt den Schwung in den weiteren Spielverlauf mitzunehmen ließ die Freiburger Defensive nur zwei Minuten erneut Cam Spiro aus dem Auge, der freistehend am langen Pfosten einnetzen durfte. In den letzten beiden Spielminuten durften sich dann auch noch Löwen-Kapitän Philipp Schlager und zum vierten Mal Spiro auf die Scorerliste eintragen. Mit vier Treffern aus acht Torschüssen zeigten sich die elf Tölzer im Mittelabschnitt hocheffizient und gingen verdient mit einer 6:2-Führung in die letzten 20 Minuten.

Im Schlussabschnitt kam Patrik Cerveny für Luis Benzing und die Wölfe zeigten plötzlich ihr gewohnt starkes und gefährliches Spiel. Gleich zweimal trafen die Wölfe dabei in Überzahl: In der 45. Spielminute traf Liam Finlay nach Zuspiel von Tyson McLellan aus spitzem Winkel, in der 52. Spielminute verwertete Marc Wittfoth einen Rebound zum 4:6 aus Freiburger Sicht. Bereits in dieser Sequenz hatte EHC-Cheftrainer Robert Hoffmann seinen Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis genommen und somit für eine doppelte Überzahl gesorgt.

Die zahlenmäßige Überlegenheit zeigte sich nun auch im Spiel. Mehr als Entlastungsangriffe hatten die Gäste nicht mehr zu bieten. Nachdem Cerveny erneut durch einen sechsten Feldspieler ersetzt wurde, kam es, wie es kommen musste. Spiro schoss den Puck über das gesamte Spielfeld hinein ins verwaiste Freiburger Tor und markierte mit seinem fünften Treffer den 4:7 Endstand.

Tore: 1:0 (1.) Allen (George, Pageau), 1:1 (1.) Spiro (Dibelka, Eberhardt), 1:2 (4.) Spiro (Miller, McNeely), 1:3 (30.) McNeely (Brady, Dibelka) – PP1, 2:3 (33.) Feist (Danner, Linsenmaier), 2:4 (35.) Spiro (Miller, Leitner), 2:5 (39.) Schlager (McNeely, Dibelka) – PP1, 2:6 (40.) Spiro (Dibelka, Schlager), 3:6 (45.) Finlay (McLellan, Pageau) – PP1 6vs4, 4:6 (52.) Wittfoth (McLellan, Pageau) – PP1, 4:7 (59.) Spiro (Schlager) – EN