Sportmix Olympia? Das wäre der absolute Traum

Dass Katharina Möller zu den besten Juniorinnen gehört, hat sie Anfang des Jahres bei einem Wettkampf in Saarbrücken bewiesen, als sie mit 20 Sekunden Vorsprung gewann. Und das bedeutete auch: Sie hat sich für die Junioren-EM im niederländischen Weert qualifiziert. Und sollte sie auch dort gut abschneiden, könnte sie sogar ein Ticket für die Weltmeisterschaft buchen. Um sich sportlich weiter zu verbessern, will sie nach dem Abitur nach Freiburg ziehen und dort am Olympia-Stützpunkt trainieren.

Magnus Männer ist sogar noch einen Schritt weiter. Als 18-Jähriger hat er, der im Juniorenbereich baden-württembergischer und deutscher Vize-Meister wurde, im vergangenen Jahr in der Bundesliga (Kategorie Elite) beim AST Süßen sein Debüt gegeben. Drei Rennen hat er bestritten, wobei er sich von Mal zu Mal steigerte. Und auch in der diesjährigen Triathlon-Bundesliga sind mindestens drei von insgesamt fünf Wettkämpfen fix zugesagt. „Und dabei sollten schon Top Ten-Plätze herausspringen“, gibt er sich optimistisch.

Und mehr noch: Erstmals steht für den 19-Jährigen, der bereits seit einiger Zeit mit einem eigenen Trainer aus Mannheim zusammenarbeitet, der Start bei Europacups auf dem Programm. Das hat er sich durch hervorragende Leistungen bei Sichtungslehrgängen des Nationalkaders sowie auch unlängst bei der Trainingswoche mit Bundestrainer Faris Al-Sultan und der Nationalmannschaft verdient. „Ein Rang unter den Besten 20 sollte es bei den Weltcups schon sein“, peilt Männer an.

Dabei setzt er vor allem auf seine Paradedisziplin Schwimmen. „Oft gehe ich als Erster aus dem Wasser oder zumindest unter den ersten Fünf, das ist dann eine sehr gute Grundlage für den weiteren Wettkampf“, erklärt er.

Jetzt freut sich Männer auf den ersten Europacup, der am 27. April an der Algarve über die Bühne geht. Der Deutschen Meisterschaft in Berlin im Juli fiebert er förmlich entgegen: „Sie wird live in der ARD übertragen.“