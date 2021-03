Sportmix Ordentliche WM-Premiere

Es läuft auch in der Halfpipe für Snowboard Germany: Einen Tag nach dem furiosen ersten Platz von Leon Vockensperger (SC Rosenheim) in der Slopestyle-Qualifikation zog also André Höflich (SC Kempten) nach. Für das Finale sieht der Allgäuer noch Verbesserungspotenzial.

André Höflich: „Mein Plan war es, einen sicheren Lauf in der Qualifikation nach unten zu bringen. Das hat gut funktioniert. Jetzt freue ich mich auf das Finale am Samstag. Dann werde ich noch was draufsetzen und alles noch ein bisschen sauberer landen. Ich will auf jeden Fall in die Top Fünf – und vielleicht ist sogar eine Medaille drin. “