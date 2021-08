Sportmix RSV rollt weiter durch Deutschland

Göttingen (pd). Sieben nominierte Weiler Läuferinnen an einer deutschen Meisterschaft im Kürlaufen hatte der Verein schon lange nicht mehr. Darauf kann der Verein mit Recht stolz sein. Alle Wettbewerbe wurden live auf „SportDeutschland.tv““ übertragen, sodass die zu Hause gebliebenen Familienmitglieder, Freunde, Vereinskollegen und Fans ebenfalls die Küren der Mädchen verfolgen konnten.

Für die drei jüngsten Weilerinnen Alina Mawrodi, Sophia Knaus und Avril Palacios González war es in Göttingen die DM-Kürpremiere. Sie gingen in der Kategorie Schüler D an den Start und hatten sich in den letzten Wochen intensiv auf diesen Moment vorbereitet. Nach einem Rollenwechsel im Vorbereitungstraining wegen des anders als in der Weiler Heimhalle beschichteten Bodens ging es dann positiv gestimmt in den DM-Wettbewerb.