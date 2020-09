Sportmix Schneetraining beginnt heute

Leons Heimatverein ist immer noch der SC Rötteln. Allerdings sind die Kontakte dünn gesät. „Durch meinen Umzug nach Oberstdorf geht mit meinem Heimatverein nicht mehr viel. Dennoch bin ich immer noch dankbar für die Unterstützung in früheren Jahren“, betont Ulbricht.

Im Skiinternat ist der Lörracher einer von zehn jungen geförderten Snowboardcross-Talenten. Es sind zwei Mädchen und acht Buben. Nach seinen starken Leistungen in der vergangenen Saison, die allerdings durch die Corona-Pandemie Ende Februar abgebrochen werden musste, stieg er als Jüngster in die siebenköpfige Europacup-Mannschaft des Snowboard Teams Germany auf. „Meine Teamkameradinnen und -kameraden sind mindestens drei Jahre älter als ich. Da bin ich schon stolz, dass ich in dieser Liga mitfahren kann“, freut sich Leon. Es ist die Leistungsgruppe 2 (LG 2).

Außerdem startet der Lörracher noch im deutschen FIS-Juniorteam. Da zählt er zu den Siegläufern, während er sich im deutschen Europacup-Team für die neue Saison das Ziel setzt, die Qualifikation zu überstehen und sich damit für die EntscheidungsHeads zu qualifizieren.

Leon Ulbricht im deutschen Europacup-Team der Jüngste

Trotz seines Ausnahmetalents und der Unterstützung des Deutschen Skiverbandes bleibt ein Großteil der finanziellen Belastung an der Familie Ulbricht hängen. „Das ist schon happig“, erzählt Vater Thorsten. Deshalb ist nun die Freude groß im Hause der Familie Ulbricht, dass Leon von Chris Kiefer, mittlerweile ein großer Förderer des Nachwuchssports in der Region, großzügig unterstützt wird. „Damit will ich auch meinen Beitrag leisten, dass die großen Talente in unserer Region ihren Sport unter optimalen Bedingungen ausüben können“, so der Leiter einer SV-Generalagentur mit Geschäftsstellen in Steinen, Wehr und Murg.

Leon Ulbricht startet am 24. November dieses Jahres in die Saison 2020/21. Geplant ist sein Einsatz im Europacup. Das erste Rennen geht im österreichischen Pitztal über die Bühne.