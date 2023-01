Sportmix Schwald fürEM qualifiziert

Wiesbaden (nod). Luftpistolen-Schütze Michael Schwald hat ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Schwald (SG Hauingen), der für den ESV Weil in der 1. Bundesliga schießt, hat sich am vergangenen Wochenende in Wiesbaden für die Druckluft-Europameisterschaften in Tallinn/Estland (5. bis 15. März) qualifiziert.