Sportmix Schwerer Start für Gilliland

Gilliland hatte lediglich fünf Spieler zur Verfügung und musste die Partie absagen. „Die letzten Wochen sind natürlich nicht nach Plan gelaufen. Aber das ist Basketball. Du kannst dich so gut es geht vorbereiten, aber am Ende weiß man trotzdem nicht, was passieren wird“, sagt der 34-jährige Spielertrainer.

Beim kommenden Heimspiel am Sonntag, 17 Uhr, in der Halle der Neumattschule gegen den TV Staufen kann Gilliland immerhin wieder auf zehn seiner Korbjäger zurückgreifen. Seine Schützlinge braucht der US-Amerikaner auch, um sich Informationen zu den Oberliga-Gegnern einzuholen. Denn wenig überraschend weiß Gilliland als Neuling in der Region kaum etwas über die anderen Wettbewerber der Liga. „Manchmal ist es schon nicht einfach, sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Die Jungs geben mir da aber so gut es geht Input“, lässt Gilliland wissen. „In der Rückserie sieht es dann glücklicherweise anders aus. Bis dahin haben wir ja gegen alle Teams gespielt.“