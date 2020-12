Sportmix Setzt der EHC den Lauf fort?

Freiburg (pd/mib). Eigentlich sollte die Heimpartie gegen die Kassel Huskies ja am 23. Dezember über die Bühne gehen. Damit wollte man mehr Fans die Möglichkeit geben, dieser Partie so kurz vor Heiligabend beizuwohnen. Nun, Fans sind derzeit in den Hallen nicht zugelassen, und so haben die DEL2-Klubs beschlossen, den 15. Spieltag auf den 22. Dezember vorzuverlegen.

Mit Hinblick auf das anstehende Weihnachtsfest und der Vielzahl an Nachholspielen in diesem Monat wollten die Klubs und die Liga den Spielern und Mitarbeitern an Weihnachten eine längere Pause einräumen. Nach dem Gastspiel der Huskies wird am 26. Dezember dann die Auswärtspartie beim Tabellenführer Ravensburg Towerstars stattfinden.