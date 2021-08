Sportmix Siegerrunde: Kibiger hat beste Karten

Wie immer stand für den Verein auch diesmal wieder die Förderung des Breiten- und Jugendsportes im Mittelpunkt. So richtete sich das Reitturnier auch an den Nachwuchs sowie an all jene, die sich nach dieser längeren Turnierabstinenz wieder mit anderen messen wollten.

So waren auch wieder einige bekannte Reiterinnen und Reiter von der Partie, die für einen sportlich fairen Wettkampf sorgten. Zuständig für einen fairen Parcours war Volker Trefzger.

Den Auftakt am Samstagvormittag bildeten die speziell für junge Springpferde zugeschnittenen Prüfungen: In der A**-Prüfung für vier bis sechsjährige Pferde gewann Annette Bächle vom RC Gundelfingen mit Kenia, und in der folgenden Prüfungsklasse L für vier- bis siebenjährige Pferde siegte Rebecca Hotz auf Mocoucha vom RV Schopfheim.

Für den Nachwuchs stand anschließend ein Springreiter-Wettbewerb auf dem Programm, aus dem Lena Marie Schmidle mit Lord’s Lucky S vom gastgebenden Verein als Siegerin hervorging. Bei der Stil-Springprüfung der Klasse A* mit Standardanforderungen siegte Nicole Bühler auf Sisco vom RC Caballus.

Am Nachmittag gab es weitere Springprüfungen, wie etwa ein Punktespringen in der A**-Klasse, das Lisa-Marie Moser mit Magnifica Julietta GG vom RV Dreiländereck gewann. Mit dem Pferd El-Fabia belegte sie auch den zweiten Platz, gefolgt von Vereinskollegin Selina Strauß mit „Beethoven“.

Bei dem anschließenden L-Springen ging als Siegerin Sylvia Dreher mit Famira hervor, gefolgt von ihren Vereinskolleginnen Charline Fuhrer mit Djinn de Vizy auf dem zweiten und Florence Ruepp mit Gänseblümchen auf dem dritten Platz.

Höhepunkt des Samstages war am späten Nachmittag das mit 19 Starts besetzte Zwei-Phasen-Springen in der M*-Klasse. Beim Zwei-Phasen-Springen gilt es die ersten acht Hindernisse als erste Phase im Parcours möglichst fehlerfrei zu bewältigen, um dann in der zweiten Phase bei den restlichen, nach Fehler und Zeit gewerteten Hindernissen das beste Ergebnis zu erzielen.

Dies gelang denn auch mit einem Nullfehlerritt und einer Bestzeit von 25,56 Sekunden Sylvia Dreher auf Famira. Zweiter wurde Nico Leber mit Caslato von den PSG Kaltenherberge (0/26,54), gefolgt von Daniela Wüthrich auf Dear Nahla aus der Schweiz (0/26,60).

Auch den Sonntag füllten noch einmal eine Reihe von Springprüfungen, zu denen am Nachmittag ein L-Punktespringen gehörte, bei dem Lukas Laurenz auf Croesus vom RVD siegte.