Sportmix Sorgenfalten vor dem Lokalderby

Denn auch die Schönberger haben am vergangenen Wochenende ihre beiden Ligaspiele souverän gewonnen und stehen hinter dem TC 1923 Grenzach auf dem zweiten Rang in der Tabelle. Es kommt also bereits am Samstag zu einer Vorentscheidung um den Gruppensieg und wer in die Aufstiegsrunde einzieht und die Punkte mitnehmen darf. Die Favoritenrolle liegt bei den Hausherren, die einfach in der Tiefe extrem gut aufgestellt sind.