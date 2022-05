Sportmix Tauriello bleibtbeim CVJM

Nach Lage der Dinge benötigen die Lerchenstädter noch einen Sieg, um den Klassenerhalt fix zu machen. Der CVJM gastiert am Samstag, 20 Uhr, beim TSV Wieblingen II. „Es läuft momentan gut. Das hat Gründe“, sagt Trainer Martino Tauriello. „Es gibt keine Corona-Beschränkungen mehr. Die Jungs müssen sich nicht mehr testen lassen und nicht fünfmal überlegen, ob sie ins Training kommen. Außerdem versuche ich jetzt, mehr Spaß ins Training zu bringen“, lässt der Lörracher Übungsleiter wissen, der offen zugibt: „Die Mannschaft kam am Anfang nicht so klar mit meinem Trainingskonzept. Sie waren es nicht so gewohnt, als Team das Training mitzugestalten.“ Man dürfe allerdings auch nicht vergessen, dass „wir noch nicht einmal ein Jahr zusammenarbeiten.“ Das benötige, so Tauriello, alles seine Zeit. „Ich weiß mittlerweile aber wie die Mannschaft tickt, und kenne ihre Stärken.“

Am vergangenen Wochenende musste Tauriello seinen Topscorer Stefan Tellis für einige Minuten auf der Bank lassen, da er bereits früh in der Partie drei Fouls auf seinem Konto hatte. Für ihn übernahm währenddessen Pablo Amigo Morales die Position des Point Guards. Für Tauriello war das kein Problem. Im Gegenteil. „Tellis ist ein guter Spieler, keine Frage. Aber es liegt nicht nur an einem Spieler, Spiele zu gewinnen, und das wissen die Jungs auch. Es hat am vergangenen Wochenende auch mit Pablo funktioniert“, erklärt Tauriello, der auch in der kommenden Saison das Zepter beim CVJM in der Hand halten wird. Tauriello übernahm im Sommer das Kommando von Matthias Blum, der die Lörracher zuvor in der Oberliga etablieren konnte.