Die elften Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters werden sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Und das nicht nur wegen der Rekordflut von 50 deutschen Rekorden, acht Europarekorden und vier Weltrekorden, darunter erneut zwei Weltrekorde von Dagmar Frese (SGS Hannover) in der AK 65 über ihre Spezialstrecken 50- und 100-Meter Brust. Nie zuvor hatte eine Meisterschaft unter solch schwierigen Vorbedingungen gestanden mitten in einer Pandemie und vierten Corona-Infektionswelle.

Die Ausrichter der SG Essen haben keine Kosten und Mühen gescheut und mit einem umfangreichen Hygienekonzept die Durchführung der Meisterschaften möglich gemacht. Zum positiven Fazit haben aber vor allem die rund 800 Aktiven beigetragen, die an den drei Wettkampftagen am Start waren und mit großer Disziplin die Auflagen, Einschränkungen und die Maskenpflicht in der Halle eingehalten haben.