Sportmix TVT Dritter,Steinen freutsich auf Finale

Die Turnerinnen des TV Steinen gingen in einer anderen Besetzung an den Start als in den Vorrunden-Wettkämpfen. Es gelang ihnen jedoch trotz des Fehlens einer starken Turnerin, den dritten Platz zu verteidigen. Drei TVT-Turnerinnen turnten bei diesem Wettkampf erstmals ihre Schraube sicher in den Stand. Das fleißige Trainieren hat sich somit gelohnt.

Am Samstag, 23. Juli, tritt der TV Steinen zum badischen Finale der Nord- und Südstaffel in Nußloch an, um den Sieger aus dem Feld der sechs Bezirksliga-Mannschaften des Badischen Turnerbundes zu küren. Es sind dann wieder alle Steinener Turnerinnen an Bord. Ziel des Teams ist ein Podestplatz.