Sportmix Überragende Arapovic reicht nicht

Absprachegemäß musste gestern in Nordbaden Ievgeniia Sozoniuk zuschauen. Dafür spielte Vivien Scholz. In Zeiten, wo der ESV Weil nicht in Abstiegsgefahr schwebte, mag das ja in Ordnung sein. Aber wenn’s gegen den Abstieg geht, da sollte man in Zukunft auf solche Abmachungen keine Rücksicht nehmen und das beste Team aufstellen. So war die Ukrainerin gestern in Weinheim nur als Zuschauerin dabei.