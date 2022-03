Sportmix Ulbrichts Highlight im Wallis

Ulbricht, der als Fünfter der Gesamtwertung in die beiden letzten Rennen gestartet war, konnte seine Enttäuschung nicht verbergen und nahm sich vor, die Dinge tags darauf geradezurücken. Bereits in der Qualifikation mit der drittbesten Zeit war klar, dass heute etwas gehen kann. Souverän stieß der Röttler ins Halbfinale vor. Im Halbfinale selbst stürmte er nach dem Start an die erste Position. Er fuhr das Rennen bis vor die letzte Kurve und den letzten Sprung an Position eins. 100 Meter vor dem Ziel kamen seine Verfolger dann aus dem Windschatten und reichten Leon an Position drei durch.

Es blieb das kleine Finale. Hier traf Ulbricht auf den Spanier Alvaro Romeo, einen seiner direkten Mitkonkurrenten auf den vorderen Plätzen in der Europacup-Gesamtwertung. Im kleinen Finale blieb Leon zunächst als Dritter dran und setzte die Konkurrenz weiter unter Druck. Am Ende gewann er das kleine Finale und belegte in diesem Rennen den fünften Rang. Dadurch, dass er auch Alvaro im direkten Vergleich geschlagen hatte, rückte er auch in der Gesamtwertung noch auf Platz vier vor. Eine grandiose Leistung für einen 17-Jährigen.

