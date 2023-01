Sportmix Unter dem Strich ein EHC-Arbeitssieg

Allerdings bewiesen die EHC-Stürmer ein ums andere Mal viel Geduld im gegnerischen Drittel und wurden belohnt: Am 1:0 aus Wölfe-Sicht – dem ersten von zwei Powerplaytreffern in diesem Spiel, die dem EHC nun mit einer Erfolgsquote von genau 29 Prozent das beste Überzahlspiel der Liga einfuhren – waren beispielsweise gleich vier Spieler unmittelbar beteiligt: So verzögerte Konstantin Bongers einen Schlenzer, legte statt dessen auf Nikolas Linsenmaier ab, dessen Abpraller aufgrund der starken körperlichen Arbeit von Jackson Cressey am gegnerischen Tor durch einen Abstauber von Christoph Kiefersauer verwertet werden konnte (0:1, 3.).