Sportmix VC Weil steigt überraschend auf

Seit vier Jahren arbeitet Spielertrainer Sergej Hermann mit seiner Mannschaft auf diesen Moment hin: Endlich den Aufstieg in die Oberliga bewerkstelligen. Konkret wurden die Pläne erst in dieser Saison. In den Spielzeiten zuvor war es mehr ein Ausloten der Möglichkeiten, was für den Verein und die Mannschaft machbar ist.

Sportlich waren die Weiler Herren in dieser Saison nur knapp daran gescheitert, was aber nicht an den spielerischen Fähigkeiten lag, sondern an der Entscheidung des Verbandes, die Saison zu verkürzen. So hatte der VCW keine Möglichkeit mehr, in der Tabelle doch noch am Konkurrenten aus Tuttlingen vorbeizuziehen. Punktgleich stehen die beiden Teams nun in der Tabelle, die Weiler nur wegen eines zu wenig gewonnen Satzes auf dem zweiten Rang. „Mit einer gewonnen Meisterschaft wäre der Aufstieg noch schöner, aber wir freuen uns, dass wir es doch noch geschafft haben“, sagt der Coach. „Aber so nehmen wir es trotzdem gerne an.“