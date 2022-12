Sportmix Vielen Chancen vergeben

In der Folgezeit drängte n die Breisgauer auf den vierten Treffer. Doch das nächste Tor fiel wieder kurz vor der Sirene auf der anderen Seite. In Unterzahl gelang Lukas Vantuch mit einem Shorthander der 3:3-Ausgleich. Mit diesem Ergebnis ging es in die zweite Drittelpause.

Trotz klarer Spielvorteile gerieten die Freiburger in der 49. Minute erneut in Rückstand. Philip Woltmann brachte Selb wieder in Front. Im Schlussabschnitt hatten die Schützlinge von Coach Hoffmann genügend Chancen, um das Match in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Immerhin gelang dem EHC noch kurz vor dem Ende der 4:4-Ausgleich durch Orendorz. Doch es blieb dann bei dem einen Punkt, weil Selb nach 38 Sekunden in der Verlängerung zum 5:4 traf. Das Tor erzielte Selbs Topscorer Nick Miglio.

Tore: 0:1 (19.) Kruminsch, 0:2 (20.) Hammerbauer, 1:2 (26.) Réway, 2:2 (28.) Orendorz, 3:2 33.) Réway, 3:3 (40.) Vantuch, 3:4 (49.) Woltmann, 4:4 (59.) Orendorz, 4:5 (61.) Miglio. Strafminuten: Freiburg 4, Selb 10. Zuschauer: 1803.