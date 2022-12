„Wir haben uns für diesen Anlass beworben, weil wir so schon 2024 Erfahrungen in dieser für uns neuen Disziplin sammeln können, die uns beim Weltcupfinale im April 2025 in den drei Disziplinen Springreiten, Dressur und Voltige zugutekommen werden“, erklärt OK-Präsident Andy Kistler.

Mit 16 Medaillen an Welt- und sogar 19 an Europameisterschaften sowie 14 Podestplätzen bei Weltcup-Finalentscheidungen ist die Schweiz eine äußerst erfolgreiche Voltige-Nation. So passt es für die CHI-Verantwortlichen perfekt, dass nun das seit 2011 ausgetragene Weltcupfinale im Voltigieren 2024 erstmals in der Schweiz stattfindet.