Sportmix Wiederals Kollektivauftreten

Angesichts der rasant steigenden Fallzahlen kommt eine Fortsetzung zum jetzigen Zeitpunkt für den einen oder anderen möglicherweise etwas überraschend. Coach Martino Tauriello freut sich jedoch auf die anstehenden Aufgaben: „Ich finde es toll, dass man versucht, normal weiter zu leben und uns die Möglichkeit gibt, Sport zu machen. So denkt man nicht gleich wieder an Corona. Natürlich halten wir uns dabei alle an die Hygienemaßnahmen.“

Erst am vergangenen Mittwoch versammelte sich der CVJM wieder zum Training. Das letzte Ligaspiel bestritt Lörrach am 12. Dezember. Damals behielt man in einem Krimi mit 87:84 gegen den Heidelberger TV knapp nach Verlängerung die Oberhand. „Die Pause war lang, sie hat uns aber gut getan“, macht Tauriello deutlich. „So hatten wir mehr Zeit, die Spiele zu analysieren. Jetzt haben wir aber wieder richtig Lust, zurück auf das Parkett zu gehen.“